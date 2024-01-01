KAMIŞLI'DAKİ YENİ YIL KUTLAMALARINDA UZUN NAMLULU SİLAHLAR VE HAVAİ FİŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
MARDİN'inNusaybin ilçesine sınır olan Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında kullanılan uzun namlulu silahlar ve hava fişekler geceyi aydınlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında uzun namlulu silahlar ve havai fişekler kullanıldı. Mardin'in Nusaybin ilçesine de sınır olan kentte binlerce mermi ve hava fişeğin geceyi aydınlattığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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