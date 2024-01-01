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        KAMIŞLI'DAKİ YENİ YIL KUTLAMALARINDA UZUN NAMLULU SİLAHLAR VE HAVAİ FİŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 04:14 Güncelleme: 01.01.2024 - 04:14
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        KAMIŞLI'DAKİ YENİ YIL KUTLAMALARINDA UZUN NAMLULU SİLAHLAR VE HAVAİ FİŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
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        MARDİN'inNusaybin ilçesine sınır olan Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında kullanılan uzun namlulu silahlar ve hava fişekler geceyi aydınlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

        Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında uzun namlulu silahlar ve havai fişekler kullanıldı. Mardin'in Nusaybin ilçesine de sınır olan kentte binlerce mermi ve hava fişeğin geceyi aydınlattığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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