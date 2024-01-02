Artuklu Belediyesi Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Mardin'de Artuklu Belediyesi Meclisi 2024'ün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede başkanlığında yapılan ocak ayı toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.

Meclisin açılış konuşmasını yapan Tatlıdede, yeni yılın ve meclis çalışmalarının hayırlı olmasını temenni etti.

Gündem maddelerinin meclis üyelerinin oylamasına sunulmasıyla toplantı sona erdi.

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