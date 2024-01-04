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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal mahalleleri ziyaret etti

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesine bağlı Yaylı, Boztepe ve Kumlu mahallelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:08 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:28
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal mahalleleri ziyaret etti
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesine bağlı Yaylı, Boztepe ve Kumlu mahallelerini ziyaret etti.

        Ziyaretlerde, mahalle muhtarları, gaziler ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Akkoyun, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vatandaşları merkeze alan bir anlayışla hizmet sunduklarını belirten Akkoyun, şöyle dedi:

        "Mahallelerimizi ziyaret ederek hem vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz hem de ihtiyaç ve taleplerini dinliyoruz. Mardinli hemşehrilerimizin huzurlu ve mutlu yaşaması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik bizlere huzur veriyor. Birliğimizi ve beraberliğinizi kuvvetlendirmemiz, daim etmemiz için var gücümüzle çalışıyoruz."

        Ziyaretlerde, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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