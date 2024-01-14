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        Mardin'de kepçenin çarptığı 79 yaşındaki kişi öldü

        Mardin'in Savur ilçesinde kepçenin çarptığı 79 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 21:37 Güncelleme: 14.01.2024 - 21:37
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        Mardin'de kepçenin çarptığı 79 yaşındaki kişi öldü
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        Mardin'in Savur ilçesinde kepçenin çarptığı 79 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Sefa Mahallesi 126. Sokak'ta çalışma yapan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kepçe, geri manevra yaptığı sırada Abdurrahman G'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Abdurrahman G, ambulansla Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Abdurrahman G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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