Mardin'de sosyal medyadan şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı
Mardin'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı.
Mardin'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada bir hesaptan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 askerle ilgili provokatif paylaşımlar yapıldığını tespit etti.
Ekipler, paylaşımların Kızıltepe ilçesindeki bir kişi tarafından yapıldığını belirleyerek, şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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