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        Mardin'de dolandırıcılıktan aranan firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Derik ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 23:22 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:22
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        Mardin'de dolandırıcılıktan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Mardin'in Derik ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 17 ayrı dosyadan hakkında 34 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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