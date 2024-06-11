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        Midyat'ta BİLSEM yıl sonu sergisi açıldı

        Midyat ilçesinde Midyat Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:29 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:29
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        Midyat'ta BİLSEM yıl sonu sergisi açıldı
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        Midyat ilçesinde Midyat Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.

        Midyat Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşen açılışa, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, şube müdürleri Abdulbaki Tek, Yunus Tokgöz, BİLSEM Müdürü Ramazan Arslan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Açılışın ardından protokol üyeleri resim sergisini gezdi, öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı.

        Kaymakam Özdemir, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin açtığı serginin çok özel olduğunu, sergide özenle seçilen projelerin yer aldığını söyledi.

        Geleceğin teminatı çocukların çok yetenekli olduğunu belirten Özdemir, "Hepsine teşekkür ediyoruz. Merkez, TÜBİTAK için de pek çok proje yapıyor." dedi.

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