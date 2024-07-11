Mardin 4. Hudut Alay Komutanlığında sancak devir teslim töreni

Sancağın platformdaki yerini alması ve sancağın devir tesliminin yapılmasının ardından 4. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Zekeriya Yılmaz, görevini Piyade Albay Cumhur Yazgan'a teslim etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Korgeneral Hulusi Sayın Kışlası'nda yapılan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.