Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Akkoyun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:03 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Akkoyun, mesajında, bağımsızlığı ve kahramanlığı temsil eden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlamanın coşkusu, onuru ve gururu içerisinde olduklarını belirtti.

        Kurtuluş Savaşı'nda Büyük Taarruz ile başlayan ve Dumlupınar'da kazanılan Büyük Zafer ile şanlı ordunun, 30 Ağustos'ta savunmadan taarruza geçerek adını tarihe altın harflerle yazdırdığını ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Bugün bizler, vatan toprağımızın her bir karışının ehemmiyetinin idrakinde olup, daha güçlü bir Türkiye için her zaman ve her alanda çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için teknolojiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa önemli gelişmeler kat ederken 'Tam bağımsız Türkiye' şiarı ile durmadan ilerliyoruz. Aziz milletimiz, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyadaki tüm mazlum ve mağdur milletlere umut olan şanlı zaferlerimizin ruhuyla ve şuuruyla, tarih sahnesindeki onurlu ve kutlu yürüyüşümüze emin adımlarla devam edecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesi ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden ve kahramanlık destanlarını yazan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Muhtemel rakipler belli oldu
        "Engellendin koçum"
        "Engellendin koçum"
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        10 soruda enflasyon düzeltmesi
        10 soruda enflasyon düzeltmesi
        İnternet abone sayısı 93,3 milyon oldu
        İnternet abone sayısı 93,3 milyon oldu
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor Fırat Şaşi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
        Mardin 1969 Spor Fırat Şaşi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
        Mardin 1969 Spor Ada Çınar Asil'i kadrosuna kattı
        Mardin 1969 Spor Ada Çınar Asil'i kadrosuna kattı
        Mardin 1969 Spor'da sezon hazırlıkları sürüyor
        Mardin 1969 Spor'da sezon hazırlıkları sürüyor
        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Filistin halkına destek için motosikletiyle gezen Cincik, Mardin'e ulaştı
        Filistin halkına destek için motosikletiyle gezen Cincik, Mardin'e ulaştı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı