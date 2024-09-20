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        Midyat'ta servis sürücülere seminer

        Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekiplerince, 2024-2025 eğitim yılı için okul servis sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:05 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:05
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        Midyat'ta servis sürücülere seminer
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        Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekiplerince, 2024-2025 eğitim yılı için okul servis sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Halk Eğitimi Merkezinde ilçede faaliyet gösteren taşımalı okul servis şoförlerine seminer verildi.

        Seminerde, sürücüler okul servis araçları yönetmeliği ve uygulama esasları, okul taşıtında, şoför ve rehber personelde aranacak şartlar, taşımacının uyması gereken kurallar, genel trafik kuralları, güvenli ve defansif sürüş konularında bilgilendirildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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