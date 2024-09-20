Midyat'ta servis sürücülere seminer

Seminerde, sürücüler okul servis araçları yönetmeliği ve uygulama esasları, okul taşıtında, şoför ve rehber personelde aranacak şartlar, taşımacının uyması gereken kurallar, genel trafik kuralları, güvenli ve defansif sürüş konularında bilgilendirildi.​​​​​​​

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