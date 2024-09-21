GÜNCELLEME - Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AAS 210 plakalı otomobil, Kovanlı mevkisinde sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Harun E, Resul D. ve Kadir D. yaşamını yitirdi.
Ekiplerce otomobilden çıkarılan 3 kişinin cesedi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Araç, vinç yardımıyla sulama kanalından çıkarıldı.
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