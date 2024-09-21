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        GÜNCELLEME - Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü

        Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:40 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:40
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        GÜNCELLEME - Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
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        Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AAS 210 plakalı otomobil, Kovanlı mevkisinde sulama kanalına düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan Harun E, Resul D. ve Kadir D. yaşamını yitirdi.

        Ekiplerce otomobilden çıkarılan 3 kişinin cesedi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Araç, vinç yardımıyla sulama kanalından çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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