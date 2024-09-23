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        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Mardin'inNusaybin ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 20:17 Güncelleme: 23.09.2024 - 20:17
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        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Mardin'inNusaybin ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        M.İ.B. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kömür yüklü tır, Nusaybin'in Odabaşı Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü M.İ.B, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada kömürlerin bulunduğu çuvallar yola saçıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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