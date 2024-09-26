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        Mardin'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi

        Mardin'de "Avrupa Spor Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan çocuk ve gençler 25 branşta spor yapma imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:15 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:58
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        Mardin'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Mardin'de "Avrupa Spor Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan çocuk ve gençler 25 branşta spor yapma imkanı buldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı himayesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda, Mardin Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe çocuklar ve gençler katıldı.

        Programda konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, çağın en büyük sorunlarından birinin hareketsizlik ve hareketsizliğin getirdiği obezite ile sağlık problemleri olduğunu belirterek, birçok spor aktivitesi ve hareketli bir yaşam ile sağlıklı bir geleceği hedeflediklerini söyledi.

        Devletin bu konuda tüm imkanları seferber ettiğini ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

        "2002'de 172 olan lisanslı sporcu sayımız 2024 yılında 90 bin 466'ya yükseldi. Yine 2002 yılında ilimizde 6 olan tesis sayısı 2024 yılında büyük tesisler ile 82'ye ulaştı. 2 olan milli sporcu sayısı 42, 13 olan antrenör sayısı ise 207'ye ulaşmış durumda. Bu tesisler sayesinde Mardinli kardeşlerimiz, çocuklarımız ve sporcularımız hem ulusal hem de uluslararası anlamda başarılar kazanmaya devam edecekler. Hemen hemen her ay farklı spor dallarında bir ya da birkaç Mardinli kardeşimizin ulusal ve uluslararası başarısını görüyor, çok mutlu oluyoruz."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ise Mardin'de spor bilincini oturtarak herkesin spor yapmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

        Birlik, kente kazandırılan tesislerde herkesi spor yapmaya davet ettiklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından Vali Akkoyun, kurulan spor ve oyun parkurlarını gezerek gençlerle ve çocuklarla bir araya geldi.

        Çocuklar ve gençler etkinlikte 25 branşta spor yaptı.

        Programa, vali yardımcıları Hasan Kurt ve Mehmet Naim Akgül, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve vatandaşlar katıldı.

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