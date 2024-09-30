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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonlarda yakalanan 12 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:40 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:40
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonlarda yakalanan 12 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, farklı suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 23-29 Eylül'de çalışma yapıldı.

        Düzenlenen operasyonlarda, aralarında "hırsızlık" suçundan 14 yıl 2 ay ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan 2 kişinin de bulunduğu 46 kişi yakalandı.

        Yakalananlardan 34'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 12'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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