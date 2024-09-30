Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı

Düzenlenen operasyonlarda, aralarında "hırsızlık" suçundan 14 yıl 2 ay ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan 2 kişinin de bulunduğu 46 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, farklı suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 23-29 Eylül'de çalışma yapıldı.

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