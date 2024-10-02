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        Mardin'de 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 19:02 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:02
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        Mardin'de 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Mardin'in Dargeçit ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Dargeçit ilçesinde "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "Banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından aranan ve bu suçlardan toplam 10 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakaladı.

        Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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