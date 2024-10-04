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        Mardin'de tırın çarptığı 60 yaşındaki kadın öldü

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tırın çarpması sonucu 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:32 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:32
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        Mardin'de tırın çarptığı 60 yaşındaki kadın öldü
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tırın çarpması sonucu 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 DT 268 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Nebahat U'ya çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kadının cesedi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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