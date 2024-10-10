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        Mardin'de AK Parti'nin ilçe kongreleri yapılacak

        Mardin'de AK Parti'nin ilçe kongreleri yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:38
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        Mardin'de AK Parti'nin ilçe kongreleri yapılacak
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        Mardin'de AK Parti'nin ilçe kongreleri yapılacak.

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, yaptığı açıklamada, kadrolarını yenileyerek ilçelere en iyi hizmeti sunmak istediklerini söyledi.

        Yenilenen kadrolarla ilçelere yakışır kongreler gerçekleştireceklerine inandığını ifade eden Uncu, şunları kaydetti:

        "Oluşturacağımız daha güçlü kadrolarla vatandaşımızın emrine sunacağız. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi tekrar bir şölen havasında gerçekleştireceğimiz ilçe kongrelerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Daha güçlü yarınlara hep birlikte ilerlemek için ince eleyip sık dokuyarak her bir hemşerimizin talebini, önerisini önemseyerek hareket ediyoruz. Durmadan ilerleyen bir Mardin için dün olduğu gibi bugün de AK Parti diyor ve kongrelerimizin ilçelerimize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

        AK Parti İl Başkanlığınca, ilk kongrenin merkez Artuklu ilçesinde 12 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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