Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de Gazze yararına "Hayır Çarşısı" açıldı

        Mardin'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Gazze yararına "Hayır Çarşısı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:36 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de Gazze yararına "Hayır Çarşısı" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Gazze yararına "Hayır Çarşısı" açıldı.

        Merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen programda, açılışı yapılan "Hayır Çarşısı"nda, kadınların hazırladığı yemekler, yaptıkları hediyelik eşyalar ve diğer malzemeler satışa sunuldu.

        Dünya Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi Mısırlı alim Prof. Dr. Vasfi Aşur, açılışta yaptığı konuşmada, Gazze'de çok ciddi zorluklar yaşandığını söyledi.

        Yaşanan zorluklara rağmen çok şerefli bir direnişin de olduğunu belirten Aşur, İHH tarafından Gazze'deki insanlara destek olmak için Mardin'de Hayır Çarşısı açıldığını kaydetti.

        Aşur, "İHH, Gazze konusunda çok duyarlı bir kuruluşumuz. Yardımlar gönderdi. Şu anda da yardımlar gönderiyor. İHH'ya teşekkür ediyoruz." diye konuştu

        İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Timurağaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Filistin ve Kudüs meselesini sürekli canlı tutabilmek ve topluma bunu yayabilmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

        Daha sonra Hayır Çarşısı'nın açılışı yapıldı.

        Hayır Çarşısı'ndan elde edilecek gelir, Gazze için bağışlanacak.

        Açılışa, AK Parti Mardin Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        New York'ta buluştular
        New York'ta buluştular
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi

        Benzer Haberler

        Mardin'de eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve...
        Mardin'de eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve...
        Mardin'de hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı
        Mardin'de hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı
        AK Parti Savur 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Savur 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        Mardin 1969 Spor - Ağrıspor: 2-0
        Mardin 1969 Spor - Ağrıspor: 2-0
        Mardin'de 2 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
        Mardin'de 2 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
        Mardin'de iki mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
        Mardin'de iki mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi