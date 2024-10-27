AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Mardin'de konuştu:

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "İsrail'in ne yapmak istediğini, amacını hepimiz biliyoruz. Zaman, birlik ve beraberlik zamanıdır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Ünal, Yeşilli ilçesine geçti.

İlçedeki spor salonunda düzenlenen AK Parti Yeşilli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Ünal, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin geçmişteki sorunlarını çözdüklerini söyledi.

"Tam bağımsız Türkiye" derdi ile yola çıktıklarını ifade eden Ünal, "Bugün, bugünün sorunları var. Dünün sorunlarını çözenler, bugünün sorunlarını da çözerler, bundan emin olun. 80 yılda yapılamayanları 20 yılda bu kadrolar, liderleri ile gerçekleştirdiler, sorunları çözdüler." diye konuştu.

Burada bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Kızıltepe 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Ünal, terörle mücadeledeki kararlılığa dikkati çekerek, artık şehirlerin son derece güvenli olduğunu söyledi.

"İsrail'in ne yapmak istediğini, amacını hepimiz biliyoruz. Zaman, birlik ve beraberlik zamanıdır. Aynı coğrafyanın çocuklarıyız, aynı kaderin evlatlarıyız. Bölgeye dair hesap yapanlar, oyun kuranlar, şunu bilsin, biz bin yıldan beridir buradayız ve daha binlerce yıl da burada olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu da kongrede birer konuşma yaptı.

Tek liste ile gidilen kongrede, mevcut AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin yeniden seçildi.