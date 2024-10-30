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        MAÜ'den, "yemekhanede tarihi geçmiş tavuk eti kullanıldığı" haberlerine ilişkin açıklama

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), yemekhanede tarihi geçmiş tavuk eti kullanıldığı ve bu nedenle cezai işlem uygulandığı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:41 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:41
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        MAÜ'den, "yemekhanede tarihi geçmiş tavuk eti kullanıldığı" haberlerine ilişkin açıklama
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        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), yemekhanede tarihi geçmiş tavuk eti kullanıldığı ve bu nedenle cezai işlem uygulandığı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, çeşitli internet sitelerinde, üniversite yemekhanesinde tarihi geçmiş tavuk eti kullandığı ve bu nedenle cezai işlem uygulandığı şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

        Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlgili haberde öne sürülen iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bahsi geçen et imha edilmek üzere tedarikçi firmaya teslim için bir kenarda bekletilen, asla kullanılmayan bir ettir. Nitekim bugüne kadar denetlemeyi yapan kurum tarafından da üniversitemize bu yönde hiçbir cezai işlem yapılmamıştır. Ailelerinden birer emanet olarak aldığımız ve her birini evladımız olarak gördüğümüz öğrencilerimize sağlıksız herhangi bir ürünü yedirmemiz düşünülemez. Aynı yemek personelimiz tarafından da yenildiği gibi üniversite üst yönetimimizin belli aralıklarla öğrencilerimizle aynı yemekhanede yemek yediğini öğrencilerimiz de yakından bilmektedir. Ayrıca üniversite olarak en düşük ücretle öğrencilerimize en kaliteli yemekleri sunduğumuza öğrencilerimiz şahittir. Yemek ve öğrencilerimize sunduğumuz diğer bütün hizmetlerimiz sürekli denetlenmekte ve kalitesi kontrol edilmektedir."

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