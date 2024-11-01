Midyat Belediye Meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı

Toplantıda ayrıca Midyatlı şehit Ali Akpınar'ın adının yaşatılması amacıyla ailesinin yaşadığı eve yakın bir caddeye isminin verilmesine karar verildi.

Belediyede, Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ekim ayında yapılan çalışmalar değerlendirildi, bu ay yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

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