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        MAÜ'de öğrencilere yönelik seminer düzenlendi

        Mardin Artuklu Üniversitesinde ​​​​​​​(MAÜ) öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:06 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:06
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        MAÜ'de öğrencilere yönelik seminer düzenlendi
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        Mardin Artuklu Üniversitesinde ​​​​​​​(MAÜ) öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebi Saatleri Ayarlama Topluluğu ve Türk Kızılay'ı Mardin Kadın Kolları işbirliğinde kadın, çocuk cinayetleri ve istismar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla seminer yapıldı.

        Seminerde, alanında uzman kişiler tarafından, kadın ve çocuklara yönelik hak ihlallerine karşı toplumsal bilinçlenme, hukuki haklar ve mücadele yolları gibi konular ele alındı.

        Ayrıca, seminerde şiddet ve istismar vakalarına karşı alınabilecek önlemler, destek kurumları ve çözüm yolları konularına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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