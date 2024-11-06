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        GÜNCELLEME- Mardin'de trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:07 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:07
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        GÜNCELLEME- Mardin'de trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Çatalan Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Hatice Tan, Eyüp Tan ve Halime Tan olay yerinde hayatını kaybetti, Özge Ertürk, Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysi Enücük ve 5 aylık Yusuf Zeyd Enücük yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Enücük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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