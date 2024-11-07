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        Kızıltepe'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:36 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:29
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        Kızıltepe'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin başkanlığında Kızıltepe Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, mevcut asayiş ve güvenlik durumu değerlendirilerek, ilçenin huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

        Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Ekmekçi ve İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir katıldı.

        Galeri
        Galeri

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