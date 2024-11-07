Kızıltepe'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin başkanlığında Kızıltepe Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, mevcut asayiş ve güvenlik durumu değerlendirilerek, ilçenin huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

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