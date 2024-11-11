Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlülerin bulunduğu 34 kişi yakalandı

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan arananların bulunduğu 34 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, farklı suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 4-10 Kasım'da çalışma yapıldı.

Çalışmada, aralarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan 2 kişinin de olduğu 34 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 20'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 14 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.