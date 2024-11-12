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        Mardin'de ambulans uçak 6 aylık Delal bebek için havalandı

        Mardin'de sağlık sorunları yaşayan 6 aylık Delal bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 20:07 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:42
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        Mardin'de ambulans uçak 6 aylık Delal bebek için havalandı
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        Mardin'de sağlık sorunları yaşayan 6 aylık Delal bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda böbrek tümörü ve Agranülositoz (Vücutta ani ve sık gelişebilen kan hastalığı) tanısıyla tedavi gören 6 aylık Delal Ç'nin ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Delal Ç, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

        Galeri
        Galeri

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