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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Mardin Valiliğini ziyaret etti

        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 20:46 Güncelleme: 13.11.2024 - 20:46
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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Mardin Valiliğini ziyaret etti
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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Kurtoğlu beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği Valilik ziyaretinde, şeref defterini imzaladı.

        Kurtoğlu daha sonra Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile görüştü.

        Akkoyun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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