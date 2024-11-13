Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Kurtoğlu daha sonra Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Kurtoğlu beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği Valilik ziyaretinde, şeref defterini imzaladı.

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