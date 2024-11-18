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        Mardin'de Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi

        Mardin'de "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:28 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:30
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        Mardin'de Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi
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        Mardin'de "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda prematüreye farkındalık için etkinlik düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, sağlıklı bir yaşamın temelinin sağlıklı bir gebelik süreci ve sağlıklı bir doğumla başladığını belirtti.

        Dünyada pek çok bebeğin gebelik süreci tamamlanmadan prematüre doğduğunu anımsatan Yavuz, şunları kaydetti:

        "Doğum ne kadar erken olursa, sağlıkla ilgili riskler de o kadar artmaktadır. Prematüreliğin nedenleri incelendiğinde bunların önemli bir bölümünün yüksek riskli gebeliklerden kaynaklandığı görülmektedir. Ayrıca küçük ya da ileri yaşta gebelik, sık doğum, gebelikler arası aralığın kısa olması, çoğul gebelikler, enfeksiyon, kronik hastalıklar, tütün ve bağımlılık yapıcı madde kullanımı, çevresel ve genetik faktörler, yetersiz beslenme ve yetersiz gebelik bakımı gibi nedenlerle prematüre bebek doğumu riski artmaktadır."

        Yavuz, prematüre doğan bebeklerin çok meşakkatli bir sürecin ardından yaşama tutunduklarını aktararak, "Bu zorlu yolculukta en büyük gücümüzün, prematüre bebeklerimizin aileleri olduğunu biliyor ve onların desteği ile bu amaca ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşit Yıldız, sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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