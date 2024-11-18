Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlülerin bulunduğu 44 kişi yakalandı

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan arananların bulunduğu 44 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlülerin bulunduğu 44 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan arananların bulunduğu 44 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 11-17 Kasım'da çalışma yapıldı.

        Çalışmada, aralarında hırsızlık suçundan 13 yıl 7 ay 28 gün ve kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 kişinin de bulunduğu 44 kişi yakalandı.

        Yakalananlardan 28'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 16 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        En çok hangi bölge kazandırdı?
        En çok hangi bölge kazandırdı?
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Trafikte pes dedirten görüntü! Scootera koltuk monte etti
        Trafikte pes dedirten görüntü! Scootera koltuk monte etti
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı

        Benzer Haberler

        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı ekim ayında 64 bin 185 yolcuya hizm...
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı ekim ayında 64 bin 185 yolcuya hizm...
        Mardin'de Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi
        Mardin'de Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret
        Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti
        İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret (2)
        İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret (2)
        Mardin'de MARSU kış hazırlıklarını sürdürüyor
        Mardin'de MARSU kış hazırlıklarını sürdürüyor