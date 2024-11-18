Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlülerin bulunduğu 44 kişi yakalandı

Çalışmada, aralarında hırsızlık suçundan 13 yıl 7 ay 28 gün ve kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 kişinin de bulunduğu 44 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 11-17 Kasım'da çalışma yapıldı.

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