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        Mardin'de bazı gelenekler "Somut Olmayan Kültürel Miras İl Envanteri"ne kazandırıldı

        Mardin'de bazı gelenekler "Mardin Somut Olmayan Kültürel Miras İl Envanteri"ne kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:08 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:08
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        Mardin'de bazı gelenekler "Somut Olmayan Kültürel Miras İl Envanteri"ne kazandırıldı
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        Mardin'de bazı gelenekler "Mardin Somut Olmayan Kültürel Miras İl Envanteri"ne kazandırıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün somut olmayan kültürel miras çalışmaları kapsamında, İl Müdürlüğünce 2022 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Kurulu oluşturulduğu anımsatıldı.

        Çalışma kapsamında, İl Kültür Turizm Başkanlığında üyelerden Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Kübra Uygur, Eski Artuklu İlçe Halk Eğitim Müdürü Ufuk Çete, Mardin Sinema Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Sait Tunç, Müze Müdürlüğü personeli arkeolog Mehmet Şan ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı Sercan Taşçı'dan oluşan kurulun çalışmaları sonucu Mardin'de önemli yere sahip semercilik, bakırcılık, leyli gecesi, yağmurun gelini ve geleneksel dövme gelenekleri, 2024 yılı değerlendirme kurulunca değerlendirilerek Mardin Somut Olmayan Kültürel Miras İl Envanterine kazandırıldığı bildirildi.

        Açıklamada, Mardin'in geleneklerinin yaşatılması ve sürdürülmesi açısından envantere daha fazla gelenek kazandırılması da kurulun amaçlarının arasında yer aldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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