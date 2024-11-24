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        Kızıltepe'de Öğretmenler Günü kutlandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:38
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        Kızıltepe'de Öğretmenler Günü kutlandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kızıltepe Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen ilk törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Özcan Yıldız Konferans Salonunda yapılan etkinlikte, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu, tiyatro oyunu ve oratoryo sahnelendi.

        Programa katılan Kaymakam Abdullah Şahin, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, siyasi parti ve kamu kurum temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri
        Galeri

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