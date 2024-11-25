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        Mardin'de 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çeşitli suçlardan 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:21 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:37
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        Mardin'de 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çeşitli suçlardan 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "çekle ilgili 'karşılıksızdır' işlemine sebebiyet verme" ve çok sayıda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından kesinleşmiş 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve 10 aydır aranan firari hükümlü N.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Çalışmada, yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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