Mardin'de 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çeşitli suçlardan 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "çekle ilgili 'karşılıksızdır' işlemine sebebiyet verme" ve çok sayıda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından kesinleşmiş 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve 10 aydır aranan firari hükümlü N.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.