Mardin'de muhtarlar AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Mardin İl Muhtarlar Federasyonu Başkanı İsa Dal mahalle muhtarlarından oluşan heyetle AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu'yu ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette verilen birlik ve beraberlik mesajlarının ardından mahallelerin sorunlarına değinildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uncu, muhtarlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşların ve mahallelerinin sorun ve taleplerini kendilerine taşıyarak köprü görevi gören muhtarlara teşekkür eden Uncu, görüşmelerinde kendilerinden gelen taleplere yoğunluk verdiklerini kaydetti.

Uncu, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizin olası her türlü sorununa derinlik kazandırarak çözüm noktasında desteklerimizi gerekli makamlar aracılığıyla sunmaya gayret edeceğimizi belirttik. Önerilen her talebi ve sorunu çözüme kavuşturma arzusuyla hareket edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bizleri ziyaret ederek mahallelerimizin sorunlarına değinme fırsatını oluşturan Mardin İl Muhtarlar Federasyonu Başkanı İsa Dal ve değerli mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu duygularla kardeşlik hukuku çerçevesinde samimi bir ortamda gerçekleştirdiğimiz toplantımızın Mardin adına hayırlı olmasını diliyorum."