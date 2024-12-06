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        Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:13 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:13
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        Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        İpekyolu Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Sabri B'den (61) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine eve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Eyüp Sabri B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ceset otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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