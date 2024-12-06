Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
İpekyolu Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Sabri B'den (61) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine eve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Eyüp Sabri B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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