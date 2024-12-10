Üç ayda Türkiye şampiyonu olan görme engelli atlet, uluslararası başarılara odaklandı

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de atletizme başlamasının ardından 3 ay içinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 9 yaşındaki görme engelli Dicle Alan, milli takıma seçilmek için çaba gösteriyor.

Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Boztepe Mahallesi'nde yaşayan ve halk arasında "tavuk karası" ya da "gece körlüğü" olarak da bilinen "retinitis pigmentosa" hastalığı nedeniyle doğuştan iki gözünde de yüzde 90 görme engelli bulunan Dicle Alan, atletizme başlayan ağabeyini izlemek için 21 Kasım Şehir Stadı'na gitti.

Antrenörler tarafından burada yeteneği keşfedilen Alan, temmuz ayında tanıştığı bu branşa üç ayda tutkuyla bağlandı. Alan, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca Konya'da 8-10 Ekim'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlamada altın ve 60 metre koşuda ise gümüş madalya kazandı. İlk kez katıldığı ulusal bir şampiyonadan madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşayan Alan, yeniden madalyalar kazanıp milli takıma seçilebilmek için antrenmanlarına devam ediyor.

- "Olimpiyat şampiyonu olacağım" Dicle Alan, AA muhabirine, spor yapmaya başladıktan sonra hayatının iyi anlamda değiştiğini söyledi. Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlamada bütün rakiplerini geride bırakarak şampiyon, 60 metrede ise ikinci olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Alan, spordaki bu başarısının antrenörü ve ailesinin desteğiyle geldiğini belirtti.

Hedeflerine ulaşmak için çok sevdiği atletizmde çalışmalarını sürdüreceğini dile getiren Alan, "Türkiye şampiyonu oldum, çok mutluyum. Hedefim milli takıma seçilmek ve dünyada şampiyonu olmak. Koşmayı çok seviyorum. Önümde hiçbir engel yok. Paralimpik şampiyonu olacağım." diye konuştu. - Baba Alan: "Kızımla gurur duyuyorum"

Baba Abdulgani Alan, 8 çocuğundan biri olan Dicle'nin spora çok yatkın ve istekli olduğunu kaydetti. Çocuklarına her zaman destek verdiğini, kızının Konya'da düzenlenen şampiyonada büyük başarı sağladığını anlatan Alan, "Kızımla gurur duyuyorum. Yüzde 90 görme engelli ama bunu bir engel olarak görmüyorum. Kızımın Avrupa Şampiyonası'na gideceğine eminim. Elimden gelen bütün desteği vermeye hazırım." şeklinde konuştu.

- Bulut: "Avrupa, dünya ve sonrasında olimpiyat hedefliyoruz" Antrenörü Mahmut Bulut ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yetenek taramasında Dicle'nin ağabeyi Hasan Ali Alan'ı keşfettiklerini söyledi. Hasan Ali'nin stadyumda idmanlara katıldığını, Dicle'nin de ağabeyi ile stada gidip geldiğini ifade eden Bulut, Dicle'nin görme engelli olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Görme engelinin spor yapmasına engel olmayacağını ailesine söylediğini dile getiren Alan, bu şekilde Dicle'nin yeteneğini keşfettiklerini vurgulayarak, "Kızımızla beraber çalışıyoruz. Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na gittik. Dicle Alan orada uzun atlamada Türkiye şampiyonu, 60 metrede ise Türkiye ikincisi oldu. Dicle çok başarılı ve azimli bir kızımız. 3 ayda milli takıma seçilme statüsünü başardıysa, Avrupa, dünya ve sonrasında olimpiyat hedefliyoruz. Ailemizin, valiliğimizin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müzün destekleriyle hedefimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle yetenekli çocukları keşfetmeye, onları şampiyonluklara taşımaya devam edeceklerini anlatan Bulut, özellikle özel çocukları spora kazandırmak istediklerini belirtti. "Spor yaparak engelleri aşıyoruz. Bu şekilde çocuklarımız sporla hayata karşı mücadelelerini sağlayabiliyor. Hayatta tek başlarına birçok işi yerine getirebiliyor ve daha mutlu bir şekilde hayatlarını idame ettirebiliyorlar." diyen Bulut, özellikle ailelerinin vereceği desteğin başarıda büyük payı olduğunu vurguladı.