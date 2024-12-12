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        Mardin'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı

        Mardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 13:39 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:39
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        Mardin'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı
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        Mardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricindeki diğer programların 12-19 Aralık'ta yasaklandığı bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma ve nöbet eylemi, stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri ve broşür dağıtma, afiş, pankart asma ve benzeri her türlü eylemin, ayrıca bu kapsamda belirtilen eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri, ilimizden hareket ettiği anlaşılan şahıs ve araçların il sınırlarımızdan çıkışları ayrıca bu kapsamda, başka illerden gelerek belirtilen eylem ve etkinliklere katılmak maksadıyla ilimizden başka illere yapılacak geçişler için ilimiz güzergahının kullanılmasının 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde bugün saat 13.00'ten, 19 Aralık Perşembe günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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