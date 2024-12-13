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        Mardin'de minibüsün çarptığı öğretmen öldü

        Mardin'in Midyat ilçesinde minibüsün çarptığı öğretmen yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:05
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        Mardin'de minibüsün çarptığı öğretmen öldü
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        Mardin'in Midyat ilçesinde minibüsün çarptığı öğretmen yaşamını yitirdi.

        Bağlar Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni Hatice Taşpınar'a (24) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Taşpınar, ambulansla kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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