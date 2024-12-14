Mardin Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Mardin Valiliği, kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, akşam saatlerinden itibaren kuzey kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, çatı uçması, ağaç ile direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.