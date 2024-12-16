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        Mardin'de asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları sürüyor

        Mardin'de asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:57 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:17
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        Mardin'de asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları sürüyor
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        Mardin'de asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Vali Ozan Caddesi ve Artuklu Belediyesi Kavşağı'nda asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları yapılıyor.

        Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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