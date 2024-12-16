Mardin'de asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Vali Ozan Caddesi ve Artuklu Belediyesi Kavşağı'nda asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Mardin'de asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

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