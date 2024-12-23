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        Mardin'de polise hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullanan kişi hakkında soruşturma başlatıldı

        Mardin Valiliği, Midyat ilçesinde bir grubun yürüyüşü sırasında polis memurlarına hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullanan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:49
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        Mardin'de polise hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullanan kişi hakkında soruşturma başlatıldı
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        Mardin Valiliği, Midyat ilçesinde bir grubun yürüyüşü sırasında polis memurlarına hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullanan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, dün Midyat'ta DEM Parti milletvekilinin de aralarında bulunduğu bir grubun yürüyüşü esnasında, Ö.D'nin görevli polis memurlarına hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullandığı belirtildi.

        Açıklamada, Ö.D. hakkında "kamu görevlisine hakaret' suçundan adli soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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