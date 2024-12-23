Mardin'de polise hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullanan kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, dün Midyat'ta DEM Parti milletvekilinin de aralarında bulunduğu bir grubun yürüyüşü esnasında, Ö.D'nin görevli polis memurlarına hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullandığı belirtildi.

Mardin Valiliği, Midyat ilçesinde bir grubun yürüyüşü sırasında polis memurlarına hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullanan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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