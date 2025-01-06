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        Mardin'de "Şiir Akşamları" etkinliği düzenlenecek

        Mardin Büyükşehir Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında şiir dinletisi etkinliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:04 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:04
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        Mardin'de "Şiir Akşamları" etkinliği düzenlenecek
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        Mardin Büyükşehir Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında şiir dinletisi etkinliği düzenlenecek.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında alanında tanınmış şairlerin katılımlarıyla "Mardin Şiir Akşamları" programı yapılacak.

        Vatandaşların davet edildiği etkinlik, 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Programa, şairler Nurullah Genç, Özcan Ünlü, Selahaddin Kocaaslan ve Şakir Kurtulmuş katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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