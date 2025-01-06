Mardin'de "Şiir Akşamları" etkinliği düzenlenecek

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında alanında tanınmış şairlerin katılımlarıyla "Mardin Şiir Akşamları" programı yapılacak.

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