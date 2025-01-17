Mardin'de polis ekipleri asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi

Ayrıca 302 motosiklet ve 22 otomobil denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'de 24 ekip ve 42 personelin katılımıyla denetimler yapıldı.

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