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        Mardin'de polis ekipleri asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:14 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:14
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        Mardin'de polis ekipleri asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'de 24 ekip ve 42 personelin katılımıyla denetimler yapıldı.

        Ekiplerce ilçedeki belirlenen noktalarda gerçekleştirilen uygulamada 376 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.

        Ayrıca 302 motosiklet ve 22 otomobil denetlendi.

        Bir araç trafikten men edildi, 128 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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