Mardin Artuklu Üniversitesi ile Polonya'daki sanat okulu arasında protokol imzalandı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Polonya'daki The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design adlı sanat okulu arasında "Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı" alanında Erasmus+ protokolü imzalandı.

MAÜ'den yapılan açıklamada, Erasmus+ öğrenci ve personel hareketliliği anlaşması kapsamında hazırlanan protokol kapsamında, bölümün Erasmus+ Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Aysel Alver ve İrem Karamık Kaya ile Polonya'dan aynı pozisyonda olan Edyta Linek ve Agata Danielak Kujda ile yapılan çevrimiçi toplantıda imzaların atıldığı belirtildi.

Açıklamada, protokolün Midyat'ın kadim sanatı olan telkari ve takı tasarım geleneğini uluslararası düzeyde profesyonelleştirmek ve öğrencilerin yeteneklerini küresel ölçekte sergilemelerine olanak tanıması bakımından önemli olduğu bildirildi.

Protokol ile Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü öğrencilerinin eğitimlerinin bir bölümünü Polonya'daki sanat okulunda sürdürebilecekleri kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerin, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design adlı akademinin tasarım bölümünde bir dönem eğitim görebilmelerine imkan tanıyan anlaşma, MAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ile Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi akademik personellerinin hareketliliğini de kapsıyor."