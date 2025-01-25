Mardin'de "Kütüphane Projesi" ile 3 binden fazla kitap kütüphaneye kazandırıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Artuklu Öğrenci Topluluğunca hayata geçirilen "Kütüphane Projesi" kapsamında temin edilen 3 binden fazla kitap okullardaki kütüphanelere teslim edildi.

MAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Artuklu Öğrenci Topluluğu, eğitime ve toplumsal dayanışmaya yönelik örnek bir projeye imza attı.

Hayata geçirilen "Kütüphane Projesi" kapsamında öğrenci topluluğunca toplanan bağışlarla 3 binden fazla kitap temin edildi.

Temin edilen kitaplar Ömerli ilçesindeki Mehmetçik İlkokulu ve Ortaokulu'na teslim edilerek öğrencilerin eğitimlerine önemli katkı sağlandı.

Ayrıca, öğrenciler tarafından Mehmetçik İlkokulu ve Ortaokulu'nun çeşitli alanlarında tadilat ve boyama çalışmaları gerçekleştirildi.