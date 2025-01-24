AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu, ziyaretlerde bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldızoğlu, Ticaret Borsası, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Ziraat Odası ile Ticaret Odası temsilcilikleri ziyaret etti, Yerköy ve Üçköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldızoğlu, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde kendilerine iletilen talep ve önerilerine yönelik çalışmalarda bulunacaklarını belirtti.

Vatandaşlar ile kamu arasında köprü görevi gören oda başkanlarının önemli görevler üstlendiğini kaydeden Yıldızoğlu, "Değerli vatandaşlarımızla bir araya geldik. Mahallelerimizin sorunlarına ilişkin konuları değerlendirdik. Bizlere ve heyetimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı