Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu, ziyaretlerde bulundu

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 12:28 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu, ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldızoğlu, Ticaret Borsası, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Ziraat Odası ile Ticaret Odası temsilcilikleri ziyaret etti, Yerköy ve Üçköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldızoğlu, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde kendilerine iletilen talep ve önerilerine yönelik çalışmalarda bulunacaklarını belirtti.

        Vatandaşlar ile kamu arasında köprü görevi gören oda başkanlarının önemli görevler üstlendiğini kaydeden Yıldızoğlu, "Değerli vatandaşlarımızla bir araya geldik. Mahallelerimizin sorunlarına ilişkin konuları değerlendirdik. Bizlere ve heyetimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü

        Benzer Haberler

        Mardin'de 97 çiftçiye üzüm sıkma makinesi dağıtıldı
        Mardin'de 97 çiftçiye üzüm sıkma makinesi dağıtıldı
        Mardin Valisi Akkoyun, Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti
        Mardin Valisi Akkoyun, Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti
        Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Mardin'de öğrencilere giyim yardımı yapıldı
        Mardin'de öğrencilere giyim yardımı yapıldı
        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "ebe polikliniği" hizmete girdi
        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "ebe polikliniği" hizmete girdi
        Mardin'de teröristlerce 38 yıl önce katledilen 10 kişi mezarı başında anıld...
        Mardin'de teröristlerce 38 yıl önce katledilen 10 kişi mezarı başında anıld...