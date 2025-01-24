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        Mardin'de öğrenciler yarıyıl tatilinde tiyatro ile buluştu

        Mardin'in Savur ilçesinde yarıyıl tatilindeki öğrenciler için tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:56 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:02
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        Mardin'de öğrenciler yarıyıl tatilinde tiyatro ile buluştu
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        Mardin'in Savur ilçesinde yarıyıl tatilindeki öğrenciler için tiyatro oyunu sahnelendi.

        Savur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Savur Belediyesi Konferans Salonu'nda Küçükçekmece Öğretmenler Tiyatro Topluluğu tarafından tiyatro oyunu sahnelendi.

        Öğrenciler, Anton Çehov'un "Yazmam Gerek" adlı eserinin konu alındığı oyunu, Savur Kaymakamı Fatih Çevik, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi ve öğrenciler izledi.

        Öğrenciler, Çevik ve Hamidi'ye teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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