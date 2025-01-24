Mardin'de öğrenciler yarıyıl tatilinde tiyatro ile buluştu

Öğrenciler, Çevik ve Hamidi'ye teşekkür etti.

Savur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Savur Belediyesi Konferans Salonu'nda Küçükçekmece Öğretmenler Tiyatro Topluluğu tarafından tiyatro oyunu sahnelendi.

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