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        Mardin'de mezarlıklarda temizlik ve çevre düzenleme çalışması yapıldı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıklarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:48 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:00
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        Mardin'de mezarlıklarda temizlik ve çevre düzenleme çalışması yapıldı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıklarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha sağlıklı ve rahat bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Bu kapsamda, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kamor Asri Mezarlığında yol yapım çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında mezarlığın genel temizlik işleri tamamlandı.

        Öte yandan, kentteki 10 ilçede yetki ve sorumluluk alanındaki 60 mezarlıkta ağaç budama, kurumuş ot ve çalı temizliği gibi düzenli bakım çalışmalarını tamamlayan ekipler, Artuklu'daki Şeyh Muhammed Mezarlığı'nda ise toprak kayması riski taşıyan bölgelerde istinat duvarı yapımına devam ediyor.

        Ramazan Bayramı'na kadar tüm mezarlıklarda genel temizlik ve ağaç budama çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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