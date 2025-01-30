Mardin'de esnafla istişare toplantısı düzenlendi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında esnafla iştişare toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Dara Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ümran Tanış, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Memduh Dinler, Defterdar Şahin Demirci, Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Tunç, mahalle muhtarları ve 1. Cadde esnafı katıldı.

Toplantıda, bölgenin kimliğini koruyarak şehir estetiğini geliştirmek amacıyla çeşitli konular ele alındı.

Vali Akkoyun, toplantıda, esnafın görüş ve önerilerini dinleyerek şehir estetiğini ve ticaretin düzenini korumanın yanı sıra bölgenin yapısını yaşatmanın önemini vurguladı.