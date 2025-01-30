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        Mardin'de 4 bin 190 metre içme suyu ve atık su hattı döşendi

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, 4 bin 190 metre içme suyu ve atık su hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:03 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:16
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        Mardin'de 4 bin 190 metre içme suyu ve atık su hattı döşendi
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, 4 bin 190 metre içme suyu ve atık su hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde altyapı sorunlarını çözmek, hizmet kalitesini artırmak ve kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla yeni yatırımların yanı sıra ekonomik ömrünü doldurmuş altyapıların yenilenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 14 Ocak-28 Ocak tarihleri arasında MARSU'nun öz kaynaklarıyla Artuklu, Kızıltepe, Derik, Nusaybin, Ömerli, Midyat ve Dargeçit ilçelerinde toplam 4 bin 190 metre içme suyu ve atık su hattı döşendi.

        Galeri
        Galeri

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