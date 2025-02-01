Mardin'de 4 kilo 810 gram esrar ele geçirildi

Adreste yapılan aramada, 4 kilo 810 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 7 kök kenevir ve hassas terazi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

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