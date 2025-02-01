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        Mardin'de 4 kilo 810 gram esrar ele geçirildi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 kilo 810 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 14:12 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:32
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        Mardin'de 4 kilo 810 gram esrar ele geçirildi
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 kilo 810 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, 4 kilo 810 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 7 kök kenevir ve hassas terazi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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